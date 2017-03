”Stai lângă mine, mama...” Declarații dureroase după moartea mamei Mădălinei Manole: ”Era palidă, era terminată. Iar el a suferit un șoc! După fiică, i s-a dus și soția!”

După o luptă de doi ani cu cancerul şi suferinţa provocată de sinuciderea fiicei ei, mama Mădălinei Manole s-a stins, la 72 de ani, într-un spital din Ploieşti. Femeia fusese diagnosticata cu boala cumplită, care ar fi avut o evoluție galopantă în ultimii ani.

Eugenia Manole nu s-a împăcat niciodată cu gândul că Mădălina ar fi putut să-şi ia singură viaţa. A suferit în tăcere în fiecare an, mai ales că nu-și avea aproape nici nepotul, pe fiul Mădălinei, care a rămas în îngrijirea tatălui.

Apropiații spun că mama fetei cu părul de foc era tot mai bolnavă pe zi ce trece, iar suferința i se vedea pe chip. „Era bolnăvioară, am vorbit eu cu ea acum două săptămâni, avea probleme cu plămânii. Am văzut-o, frumoasă, arăta bine, doar că era palidă, era terminată la faţă. Era o femeie în toată puterea cuvântului. Azi de dimineaţă am aflat la televizor. Domnul Manole e şi dânsul bolnav. Eu am zis că dânsa e mai puternică, dar a fost mai afectată ca dânsul. Ce să mai zicem? Asta e, îmi pare rău de dânsa, au fost o familie extraordinară“, a declarat o vecină a familiei Manole, pentru Adevărul.

Potrivit aceleiași surse, tatăl Mădălinei a suferit un șoc la aflarea veștii că și-a pierdut și soția, alături fiindu-i fiul cel mare, fratele regretatei artiste.