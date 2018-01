Un american caută doi români de 36 de ani. Motivul este incredibil!

În urmă cu 36 de ani, un american se afla în România, atunci când a nimerit la nunta a doi români. Nu numai că a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Bărbatul străin era singurul de la nuntă care avea un aparat fotografic. Așa că le-a făcut proaspăt însurățeilor o fotografie pe care a promis că le-o va trimite celor care și-au unit destinele în urmă cu ani.

Bărbatul american vizita România in vara anului 1981. A ajuns printr-o întâmplare la Biserica Stavropoleus, acolo unde era oficiată o căsătorie. El a fost invitat să participe la ceremonie. Americanul crede că a fost singurul de la nuntă care a făcut poze la fericitul eveniment. Le-a cerut adresa mirilor, pentru a le trimite fotografiile, însă, din păcate, bărbatul a pierdut adresa nuntașior.

Așa se face că în spațiul virtual s-a început o mare operațiune de căutare. Sora americanului, Susan Hills Goldman, căci ea este cea care a dat sfoară în țară, cere ajutorul românilor. Femeia a postat pe Facebook pozele de la nunta românilor care se întâmpla acum 36 de ani. Susan cere internauților ajutorul pentru a le identifica pe cele două persoane din România.

Zis și făcut! Însemnarea lui Susan a ajuns la auzul și ochii romînilor, și nu numai. Sute de oameni, romîni sau străini, au început să dea cât mai multe share-uri.

În comentariile românilor putem observa altruismul lor:

“It is spread into Romania! Good luck to find the bride! “

“This is beautiful 😍

People from Romania are spreading this post! Hope you'll find them! “

“Shared. Let’s see what happens: would be awesome if we found them”

“Good luck with your initiative! I'm sure you'll find them... I'll keep my fingers crossed.”

“This is so heartwarming! 😍 I'm from Romania and shared this on my Facebook and asked my friends from Bucharest to share it too!”