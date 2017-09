Unul dintre cei mai apreciaţi medici din România i-a operat DEGETUL SĂNĂTOS unui pacient: "Dar nu la cel mijlociu ai probleme?"

Profesorul Alexandru Georgescu, recunoscut ca o somitate în chirurgia recuperatorie, este acuzat de un pacient că i-a operat degetul greșit, cu toate că a intrat în sala de operație cu radiografia și toate analizele făcute.

Vlad Manases, un pacient care şi-a rupt tendonul de la degetul mic, a mers la spital pentru investigaţii şi ulterior operaţie. Bărbatul povesteşte cum s-a întâmplat totul, inclusiv faptul că i-a atras atenţia medicului că operează degetul greşit, însă doctorul a continuat intervenţia.

"Îmi rup tendonul de la degetul mic. Doar am auzit un 'pac' şi nu mai reuşeam să îmi extind complet degetul. Mă duc relaxat. E o operaţie la degetul mic. Doi asistenţi mă aşteaptă în sala de operaţii. Mă pregătesc, mă leagă ca-n filme la EKG şi la tubul de oxigen. E prima mea operaţie. Îmi pun asistenţii un garou pneumatic pe braţul stâng, îl pornesc şi îmi injectează în braţ un anestezic puternic. Îl cheamă pe profesor, acesta fiind deranjat doar când masa este pusă şi tacâmurile sunt pregătite. Vine profesorul şi începe să taie. După o jumătate de oră încep să îmi pun întrebări. Braţul începe să mă doară groaznic şi mă gândesc în momentul acela că degetul meu mic e cam ferit de băieţii aceştia care se distrează de minune. Îi spun doctorului că anestezia şi-a făcut bine efectul în sensul în care nu simt că lucrează la degetul mic. Profesorul se opreşte şi mă întreabă: "Dar nu la degetul mijlociu ai probleme?" "Nu, domnule doctor, degetul mic este cel afectat." Am stat de 2 ori mai mult pe masa aia de operaţii decât ar fi trebuit să stau", a povestit pacientul