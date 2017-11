Alibec sau Gnohere ? A fost tranșată lupta pentru titularizare la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali după meciul cu Concordia

Revenit în formula de start a celor de la FCSB după popasul pe banca de rezerve din meciul cu Hapoel Beer Sheva, atacantul francez Harlem Gnohere și-a făcut din nou datoria și a marcat pentru vicecampioana României. ”Bizonul” a înscris în minutul 40 al meciului cu Chiajna și a adus toate cele 43 puncte pentru roș-albaștri.

După meci, patronul liderului la zi din Liga 1, Gigi Becali, a recunoscut că Gnohere este titularul de drept în avanposturile FCSB-ului, iar lui Alibec îi va fi foarte greu să-l scoată din echipa de start pe francez.

"Bizonul" e al Stelei. De ce să fie scos din echipă de Alibec? Credeţi că Steaua stă în Alibec? Niciodată nu am făcut pentru nimeni ce am făcut pentru Alibec. Steaua nu stă în cele zece milioane de euro. Steaua îl are pe Becali", a spus Becali la finalul meciului

Golul marcat de Gnohere a făcut-o pe FCSB lider în Liga 1, cu 38 de puncte, unul mai mult decât CFR Cluj.