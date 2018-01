Australian Open 2018! Begu, Niculescu, Copil și Buzărnescu debutează azi la primul Grand Slam al anului. Programul complet. Când joacă Simona Halep

Mai bogat ca niciodată, cu 55 de milioane de dolari premii totale, primul turneu de Grand Slam din 2018, Australian Open, va debuta în noaptea de duminică spre luni cu șapte români pe tablourile de simplu. Dacă pe tabloul WTA le avem pe Halep, Begu, Cîrstea, Buzărnescu, Niculescu și Ana Bogdan, la băieți îl găsim pe singurul român care mai mișcă în ATP, Marius Copil.

România are patru reprezentanți care intră pe arenele de la Australian Open 2018 încă din prima zi a turneului. Iată analiza tuturor meciurilor celor șapte români de pe tablou și programul acestora:

Meciurile românilor de luni:

Irina Begu (40 WTA) - Ekaterina Makarova (33 WTA). Cote 3,50 - 1,29

Ambele jucătoare au un start de sezon 2018 cu suișuri și coborâșuri. În ceea ce o privește, Irina Begu a început anul cu o semifinală la Shenzhen, acolo unde numai Halep a reușit să o răpună. Apoi a urmat un meci slab cu Monica Niculescu la Hobart (3-6, 2-6). Dincolo, Makarova are două meciuri jucate în 2018: o victorie de răsunet cu Ostapenko și un eșec clar cu Strycova, ambele meciuri jucate la Sydney.

Scorul duelurilor directe Begu - Makarova este 1-1, după o victorie a Irinei în 2014 la Moscova și una a rusoaicei în 2015 la Washington.

Șanse de calificare Irina Begu: 40%

Irina Begu - Ekaterina Makarova: ora 02:00

Monica Niculescu (85 WTA) - Mona Barthel (52 WTA). Cote 1,40 - 3,00

Monica dă piept la Melbourne cu una dintre jucătoarele aflate într-o criză nesfârșită în circuit. Din iulie până în prezent, nemțoaica Barthel a câștigat un singur meci și a pierdut 10! În ceea ce o privește pe Niculescu, aceasta a început cu un eșec la Shenzhen anul, după care a reportat 4 victorii la rând la Hobart. Din păcate, în ”sferturi” nu s-a mai prezentat. Va fi al 3-lea duel Niculescu - Barthel, scorul fiind de 2-1 pentru nemțoaică.

Șanse de calificare Monica Niculescu: 55%

Monica Niculescu - Mona Barthel: ora 02:00

Mihaela Buzărnescu (57 WTA) - Caroline Wozniacki (2 WTA): Cote 5,40 - 1,15

Ghinion, ghinion și iar ghinion pentru Mihaela Buzărnescu. După Șarapova la Shenzhen și Cornet la Hobart, sorții i-au hărăzit la Australian Open un meci cu locul 2 mondial, daneza Caroline Wozniacki. Ironic sau nu, debutul Mihaelei la un Grand Slam, în 2017 la US Open, a fost unul tot contra Carolinei. Nu a avut nicio șansă: 1-6, 5-7. Poate acum va fi mai bine.

Șanse de calificare Mihaela Buzărnescu 10%

Mihaela Buzărnescu - Caroline Wozniacki: ora 10:00

Marius Copil (93 ATP) - Gilles Simon (57 ATP). Cote 4,60 - 1,21

Într-o mare de fete, tenisul masculin din România dă semne de viață prin Marius Copil. Grație locului din clasamentul ATP, jucătorul român de 27 de ani încearcă să facă o figură cât mai frumoasă în acest sezon de la Melbourne. Din păcate, acesta are o misiune grea spre imposibilă, urmând să joace cu Simon, recent campion la Pune (India), unde a învins nume mari, precum Cilic, Anderson sau Bautista. Copil l-a învins pe Simon în 2014, tot pe tărâm australian, la Brisbane, astfel că totul este posibil.

Șanse de calificare Marius Copil: 10%

Meciurile românilor de marți:

Simona Halep (1 WTA) - Destanee Aiava (193 WTA). Cote 1,03 - 15,00

După ce în 2016 și 2017 s-a oprit de fiecare dată în turul inaugural, Simona Halep are în acest sezon o postură total diferită. Liderul mondial trebuie să-și respecte statutul și, mai important, istoria, care spune că liderul în exercițiu al WTA nu s-a oprit niciodată mai devreme de ”optimi” din 2000 încoace.

E greu de spus dacă vor fi sau nu ”optimi”, însă cert e faptul că Simona nu are voie să nu câștige cu australianca de 17 ani, Aiava. Speranță a tenisului de la Antipozi, puștoaica Destanee are un an 2018 dezastruos, cu eșecuri pe linie la Bendigo, Brisbane și Kooyong. La ultimul turneu, unul demonstrativ, Aiava a fost decimată de Eugenia Bouchard, chiar ieri, scor 2-6, 0-6, canadianca fiind și ea într-o criză acută de formă, cu 9 eșecuri consecutive până la meciul de ieri.

Șanse de calificare Simona Halep: 99%

Simona Halep - Destanee Aiava: după ora 05:30

Ana Bogdan (107 WTA) - Kristina Mladenovic (11 WTA). Cote 2,10 - 1,75

Duelul Bogdan - Mladenovici este cel mai greu de anticipat meci din acest sezon de la Melbourne. Dacă ne uităm la locurile din clasament, peste 100 vs. aproape top 10, am spune că franțuzoaica are clar prima șansă. Dacă ne uităm însă la forma lui Kiki, atunci găsim că Ana are o șansă de a accede în turul II. Vă vine sau nu să credeți, Mladenovic, locul 11 WTA, nu a mai câștigat un meci din 3 august 2017. De atunci a jucat 14 meciuri. Le-a pierdut pe toate.

Nici Ana nu e pe cai mari, fiind învinsă recent, rușinos, de locul 367 WTA, Naikhta Bains, în calificări la Hobart. Adevărul e că Ana are și o victorie cu Camila Giorgi la Shenzhen, astfel că îi putem pune și o bilă albă. Oricum, va fi un meci de 50-50! Cele două s-au mai întâlnit în 2015 la Moscova, unde Kristina s-a impus clar în două seturi.

Șanse de calificare Ana Bogdan: 50%

Ana Bogdan - Kristina Mladenovic: ora 10:00

Sorana Cîrstea (37 WTA) - Zarina Diyas (60 WTA). Cote 2,15 - 1,70

Dacă Halep are un start perfect de an 2018, a doua jucătoare a României din circuit, Sorana Cîrstea, traversează o perioadă extrem de slabă. Jucătoarea de 27 de ani a câștigat un singur meci, la Brisbane, cu Brady, după care a pierdut clar cu Sevastova și cu Watson (Hobart). Rivala ei de la Melbourne, Diyas, a ajuns în sferturi la Shenzhen, unde numai Șarapova a reușit s-o oprească.

Cele două s-au mai întâlnit în 2014, la Wuhan, acolo unde jucătoarea din Kazahstan s-a impus cu 2-0 la seturi.

Șanse de calificare Sorana Cîrstea: 45%

Sorana Cîrstea - Zarina Diyas: ora 04:30