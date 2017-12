BREAKING NEWS! A fost acordat Balonul de Aur 2017! Cristiano Ronaldo l-a învins pe Lionel Messi și a ajuns la 5 trofee!

Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo ? Asta a fost întrebarea care a stat pe buzele tururor în ultimele zile. Au fost multe zvonuri și poze trucate apărute online care îl dădeau fie pe unul, fie pe celălalt ca învingător. În final, conform așteptărilor și în acord cu trofeele câștigate în 2017, învingător a ieșit Cristiano Ronaldo.

Într-o gală somptuoasă găzduită la Paris, starul lui Real Madrid a câștigat cel de-al 5-lea Balon de Aur din carieră, egalându-l astfel pe eternul său rival de la Barcelona, Lionel Messi.

Argentinianul, alături de starul lui PSG, Neymar Jr. au completat podiumul din acest sezon al Balonului de Aur, trofeu acordat de revista France Football.

The Ronaldo-Messi Ballon d'Or duopoly continues. 🙌🏼 pic.twitter.com/UgKHTiVUO8 — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 7, 2017

Une belle photo de famille pour @Cristiano autour de ce cinquième Ballon d’Or. #BallondOr pic.twitter.com/B37l4AlPpX — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 7, 2017

Ultimele 12 luni pentru starul lui Real Madrid au fost pur și simplu senzaționale! Iată câte trofee/distincții a câștigat!

12 Months for @Cristiano Ronaldo:



🏆 Ballon d'Or

🏆 CWC

🏆 FIFA Best Player

🏆 La Liga

🏆 UCL

🏆 Super Cup

🏆 Ballon d'Or



🐐 pic.twitter.com/gVc0WeVpEl — SPORF (@Sporf) December 7, 2017

Clasamentul final al Balonului de Aur 2017:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madrid)

2. Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

3. Neymar (Brazilia, PSG/Barcelona)

4. Gianluigi Buffon (Italia, Juventus)

5. Luka Modric (Croaţia, Real Madrid)

6. Sergio Ramos (Spania, Real Madrid)

7. Kylian Mbappe (Franţa, AS Monaco/PSG)

8. N'Golo Kante (Franţa, Chelsea)

9. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munchen)

10.Harry Kane (Anglia, Tottenham)

11.Edinson Cavani (Uruguay, Paris St. Germain)

12.Isco (Spania, Real Madrid)

13.Luis Suarez (Uruguay, FC Barcelona)

14.Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City)

15.Paulo Dybala (Argentina, Juventus)

16.Marcelo (Brazilia, Real Madrid)

17.Toni Kroos (Germania, Real Madrid)

18.Antoine Griezmann (Franţa, Atletico Madrid)

19.Eden Hazard (Belgia, Chelsea)

20.David De Gea (Spania, Manchester United)

21.Leonardo Bonucci (Italia, Juventus/AC Milan), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Borussia Dortmund)

23.Sadio Mane (Senegal, FC Liverpool)

24.Radamel Falcao (Columbia, AS Monaco)

25.Karim Benzema (Franţa, Real Madrid)

26.Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid)

27.Mats Hummels (Germania, Bayern Munchen)

28.Edin Dzeko (Bosnia, AS Roma)

29.Dries Mertens (Belgia, Napoli), Philippe Coutinho (Brazilia, FC Liverpool)