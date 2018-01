BREAKING NEWS! Barcelona a realizat al doilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: Coutinho, pe Nou Camp pentru o sumă uriașă!

În vârstă de 25 de ani, Coutinho va ajunge în această iarnă la liderul din La Liga. În schimbul mijlocașului de creație, Liverpool va încasa o sumă record în istoria clubului: 160 de milioane de Euro.

Coutinho devine astfel al doilea cel mai scump transfer din toate timpurile, după cel al lui Neymar, plecat de la Barcelona la PSG, în 2017, pentru 222 de milioane de Euro.

”FC Barcelona și Liverpool FC au ajuns la un acord oficial pentru transferul lui Philippe Coutinho. Jucătorul va semna un contract până la finele sezonului în curs plus pentru încă alte cinci sezoane și va avea o clauză de reziliere de 400 de milioane de Euro!” anunță FC Barcelona pe site-ul oficial.

Coutinho vine la Barcelona după 5 sezoane petrecute pe Anfield. În 200 de meciuri oficiale jucate pentru Liverpool, Coutinho a marcat 54 de goluri.

Pentru naționala Selecao, Coutinho are 31 de prezențe și 8 goluri marcate în perioada 2010-2017.

The 10 most expensive transfers of all time:



🇧🇷 1. Neymar - £198m

🇧🇷 2. Coutinho - 142m

🇫🇷 3. Dembélé - £97m

🇫🇷 4. Pogba - £89m

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 5. Bale - £85m

🇵🇹 6. Cristiano - £80m

🇦🇷 7. Higuaín - £75m

🇧🇪 = Lukaku - £75m

🇳🇱 = Van Dijk - £75m

🇺🇾 = Suárez - £75m pic.twitter.com/IQJpX1Rxf0