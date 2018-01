BREAKING NEWS! Simona Halep câștigă titlul de la Shenzhen după o finală specială, încheiată în trei seturi! Liderul WTA ajunge la 16 turnee câștigate

Duelul Halep - Siniakova s-a jucat în condiții speciale. Ploile fără întrerupere din China au împiedicat disputarea meciului pe terenul normal outdoor, iar organizatorii au mutat finala într-o sală. Condițiile vitrege au făcut ca meciul să nu poate fi televizat. Nici accesul spectatorilor nu a fost permis din lipsa locurilor din sală.

UPDATE: Prima declarație a Simonei Halep după câștigarea trofeului:

”Este excelent să debutezi în noul sezon cu un titlu. Nu mă gândesc încă la un titlu de Grand Slam, mai e destul timp. O să iau turneu cu turneu. O să dau tot ce am mai bun. Nu neg că visul meu e să câștig un Grand Slam”, a spus Simona după finala cu Siniakova.

📸📸of Shenzhen Open 2018 Singles Finals (More to come) pic.twitter.com/RaJPt1ZAFW