Budescu a fost votat pentru a doua oară ”Jucătorul Săptămânii” în Europa League! FCSB câștigă 3 din cele 4 etape ale competiției

Din nou, la fel ca în etapa inaugurală, Constantin Budescu a primit cele mai multe voturi în acest sondaj. Vedeta FCSB-ului și-a distrus toți rivalii din această rundă, primind 57% din voturi. Pe locul secund, la mare distanță, s-a situat fundașul lui Konyaspor, Selim Ay, cu 19% din preferințe.

În meciul cu Beer Sheva, Budescu a stat la originea golului lui Florinel Coman. În rerpriza secundă, ”Budi” putea marca și el la cea mai controversată fază a meciului, atunci când arbitrii nu au văzut un henţ evident comis de unul dintre apărătorii israeleni.

Well played, Constantin Budescu 👏👏👏 With 57% of fans' votes! #UEL pic.twitter.com/4VQkOHmcyb

Clasamentul final în sondajul ”Jucătorul Săptămânii” - etapa a 4-a:

1. Constantin Budescu (FCSB) - 57%

2. Selim Ay (Konyaspor) - 19%

3. Dominik Prokop (Austria Viena) - 10%

4. Patrick Twumasi (Astana) - 6%

5. Vitaliy Buyalskiy (Dinamo Kiev) - 5%

6. Memphis Depay (Lyon) - 3%

7. Davie Selke (Hertha) - 1%

8. Rodrigo Galo (AEK Atena) - 0%

Câștigătorii celor 4 etape în sondajul ”Jucătorul Săptămânii”:

Etapa 1: Constin Budescu (FCSB)

Etapa a 2-a: Aleksandr Kokorin (Zenit)

Etapa a 3-a: Harlem Gnohere (FCSB)

Etapa a 4-a: Constantin Budescu (FCSB)

Paradoxal, Budescu nu a intrat în ”Echipa Etapei” din Europa League.

Introducing the #UEL Team of the Week, decided by the @FedExEurope Performance Zone ⚽️💪



➡️ https://t.co/RGJMzChxms … pic.twitter.com/iUAlLMmCDh