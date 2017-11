Fanii turci și-au pierdut răbdarea cu Mircea Lucescu! Valuri de mesaje critice la adresa antrenorului român după eșecul de la Cluj: ”Rămâi în România!”

Deși după meci s-a scuzat, încercând să ascundă evoluția mai slabă a echipei în spatele lipsei de experiență a unor jucători, Lucescu nu a fost iertat de nimeni din Turcia.

”România a meritat victoria în meciul de la Cluj. Românii au o echipă mult mai experimentată cu o medie de 29,5 ani față de 24,5 ani cea a Turciei. Această diferență s-a văzut pe teren” a spus Lucescu după meci.

Iată o parte dintre mesajele critice la adresa lui Lucescu:

”Turcia pierde în România. Este cineva surprins ? Cum de mai are Lucescu acest post ?”

Turkey losing to Romania.. is anyone surprised? how does Lucescu still have a job pic.twitter.com/rAYvUJZGy4