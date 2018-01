Florin Andone, vândut pe 30 de milioane de Euro ?! Povești fără final fericit pe piața transferurilor pentru golgheterul lui Deportivo

Forma lui Florin Andone a făcut ca mai multe echipe din Europa să se intereseze de transferul românului. Chiar ieri, presa din Anglia a oferit informația conform căreia Andone este dorit insistent de Stoke City, o formație din subsolul clasamentului din Premier League.

Breaking The player who Alan Nixon was on about earlier today is Florin Andone. pic.twitter.com/q3kEEsedgs