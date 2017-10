Iertat de Becali, exilat de Dică! Antrenorul FCSB lasă în afara lotului un jucător important pentru meciul cu FC Voluntari

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, a susținut azi o conferința de presă înaintea meciului cu FC Voluntari în care a anunțat situația lotului înainte de meciul de campionat. Spre surprinderea tuturor, Dică a exclus din lot pentru acest meci un jucător adus în acest sezon.

Într-o perioadă în care FCSB are mulți jucători accidentați sau incerți, precum Pintilii, Alibec, Denis Man, Coman sau Nedelcu, Nicolae Dică ia o decizie surprinzătoare și renunță la Cătălin Golofca.

Exclus din lot din cauza unor probleme disciplinare, expuse public chiar de Gigi Becali, Golofca nu a fost iertat de Dică și mai privește încă un meci al celor de la FCSB din tribune.

”Da, Golofca nu e în lot pentru meciul de mâine. Așa am decis eu. Am considerat că sunt alți jucători care merită să fie în lot. Depinde de el dacă va mai fi în echipă. Am avut o discuție cu el, dar rămâne între noi”, a adăugat Dică.

Despre Golofca, Becali spunea ieri că are o viață extrasportivă tumultuoasă,

”Noi aveam meci cu Sporting și el era prin cluburi. Cred că are ceva la cap. L-am ciondănit și la tv, și față în față, să vedem dacă înțelege. Golofca mai are o șansă, eu cred în el, că e un jucător valoros.” spunea patronul FCSB.

Meciul dintre FC Voluntari și FCSB se joacă vineri, de la ora 20:45