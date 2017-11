Gigi Becali a explodat după eșecul echipei sale cu Astra și i-a stabilit soarta lui Dică! O vedetă de la FCSB, distrusă de patron

Criza de formă a celor de la FCSB continuă și în Liga 1. După eșecurile de la Iași și Plzen, echipa lui Dică a ”reînnodat” șirul eșecurilor la Giurgiu, acolo unde a pierdut contra Astrei lui Edi Iordănescu, scor 0-2.

După un nou meci dezastruos făcut de Budescu & co., patronul Gigi Becali a reacționat extrem de dur, l-a criticat pe fostul ”decar” al Astrei, pe care l-a amenințat indirect că poate sta în tribune cu o atitudine ca cea de la Giurgiu.

”La Steaua toată lumea câștigă bani. Mă supăr când văd o atitudine ca a lui Budescu. El zice că am făcut experimente. Ce experimente?! Că nu-i mai convine lui să alerge? Am mâncat bătaie din cauza lui! Budescu, chiar dacă stă în tribună, tot ia bani. Toate s-au întâmplat numai din cauza lui, că el vrea să joace fotbal la mișto. El joacă din devieri, dă la mișto. Budescu mi-a demonstrat că are caracter de om mic.”

În ceea ce-l privește pe Nicolae Dică, antrenorul ajuns la trei eșecuri consecutive fără gol marcat a scăpat deocamdată de demitere, însă a fost avertizat de patron că următorul meci îi poate fi fatal dacă mai comite o eroare legată de Budescu.

”Eu o să-i impun lui Dică un singur lucru: Budescu să nu mai bată cornerele. De doi-trei ani bate doar el cornere. El vrea să dea numai gol din corner. Îi respect meritele, că ne-a calificat în Europa, dar asta nu înseamnă că trebuie să-și facă de cap. Îl dau afară pe Dică dacă-l mai lasă pe Budescu să bată cornere”, a declarat Becali la digisport.

După eșecul cu Astra, FCSB e la două puncte în spatele liderului CFR Cluj, care are şi un meci mai puţin disputat. CFR - Sepsi se joacă luni, de la ora 20:45.