Încă o trădare de proporții în Liga 1 ? Gigi Becali a anunțat transferul unui dinamovist: ”Vine la FCSB!”

După Gabi Tamaș, George Țucidean, Srdjan Luchin și Harlem Gnohere, Gigi Becali se pregătește să le dea o nouă lovitură dinamoviștilor. Unul dintre cei mai mari și declarați dinamoviști este așteptat să evolueze la FCSB din 2018!

Ieri seară, presa anunța că liderul de toamnă al Ligii 1, CFR Cluj, ar fi reuşit o primă lovitură pe piaţa transferurilor. "Decarul" naţionalei, Gicu Grozavm era dat din primăvară la trupa lui Dan Petrescu. Ulterior, pe fir a intrat Gigi Becali, cel care a aruncat bomba: ”Grozav e în drum spre FCSB!”

Patronul FCSB a declarat că a vorbit cu internaţionalul român şi susține că jucătorul i-a dat de înţeles că o să vină la FCSB. "Cu Gicu Grozav am vorbit aseară. Îi pare rău că a jucat gratis la turci. Mi-a zis că nu îl mai are impresar pe Marinescu. Nu pot spune că ne-am înţeles. Pot spune că înţeleg că vine. Asta am înţeles din vocea lui. Trebuie să aleagă repede", a declarat Gigi Becali pentru o televiziune de sport.

Venirea lui Gicu Grozav la FCSB ar fi una surprinzătoare, dat fiind faptul că acesta era un rival declarat al roș-albaștrilor în perioada când evolua la Dinamo.

În februarie 2015, Grozav a fost împrumutat de Terek în ”Ștefan cel Mare”. Imediat, Grozav a intrat la inima ”câinilor” din tribune cu o declarație anti-Steaua.

"Sunt foarte bucuros că s-a rezolvat situaţia mea şi că voi juca în tricoul lui Dinamo cel puţin în acest retur de campionat. Mi-am dorit foarte mult să ajung la Dinamo, să joc şi să marchez cît mai multe goluri în Ştefan cel Mare. Îmi doresc să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivele şi, aşa cum am mai spus, sper să reintru în vederile selecţionerului. Abia aştept să debutez pentru Dinamo în faţa propriilor suporteri şi să simt sprijinul fanilor, care şi-au demonstrat întotdeauna devotamentul faţă de club. Mă gîndesc la derby-ul cu Steaua şi sper să marchez golul victoriei!”, a spus Grozav pentru site-ul lui Dinamo.