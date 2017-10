REVANȘA A VENIT! Simona Halep - Maria Șarapova 6-2, 6-2, în ”optimi” la China Open. Evoluție entuziasmantă a româncei

La capătul unui meci pe care l-a controlat de la un capăt la celălalt, Halep s-a impus cu scorul de 6-2, 6-2, într-un meci care a durat o oră și 15 minute

În sferturile de finală de la Beijing, Simona o va înfrunta pe câștigătoarea meciului Daria Kasatkina - Agnieszka Radwanska.

