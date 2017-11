O echipă de top din Liga 1 a anunțat transferul lui Moruțan! Cine a câștigat lupta FCSB vs. CFR Cluj pentru ”perla” campionatului

Olimpiu Moruțan, unul dintre cei mai talentați fotbaliști din nou val al naționalei Under 19, este, cum era și normal, unul dintre cei mai doriți jucători din Liga 1. CFR Cluj și FCSB s-au ”luptat” la baionetă pentru ”perla” celor de la FC Botoșani, însă numai una dintre ele a avut câștig de cauză.

La câteva zile după ce în presă au apărut zvonuri că Moruțan va ajunge la CFR Cluj, FCSB a contraatacat și, conform spuselor patronului roș-albaștrilor, l-ar fi acontat deja pe jucător.

Gigi Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan la liderul Ligii 1 este ca și rezolvat. Finanțatorul de la FCSB a ajuns la un acord cu FC Botoşani, iar jucătorul de 18 ani ar urma să ajungă sub comanda lui Nicolae Dică peste un an.

"Dacă vreau, îl iau. Am vorbit cu patronul. A zis să vorbim în iarnă. Am zis că plătesc banii şi îl las la ei încă un an. 700.000 de euro vreau să dau pe el. Au zis că discutăm la iarnă. Mi-a promis că nu face niciun fel de pact fără să mă anunţe", a spus Becali, la Digi Sport

600.000 de euro este cota de piaţă a lui Moruţan, conform transfermarkt.de

37 de meciuri a jucat până acum Moruțan pentru FC Botoșani în toate competițiile, marcând un singur gol.