OFICIAL: Schimbul anului în fotbalul european. Manchester United și Arsenal au făcut ”schimb de staruri”: Alexis vs. Mkhitaryan

Astfel, două staruri de la Manchester și Londra au trecut în taberele rivale. Chilianul Alexis Sanchez a trecut dinspre Emirates către Old Trafford, iar armeanul Henrikh Mkhitaryan a făcut calea inversă.

Dacă ”tunarii” s-au rezumat la a oferi o imagine simplă cu o declarație de dragoste a lui Mkhitaryan față de Arsenal, cei de la United au fost mult mai originali și i-au făcut o introducere în scenă originală lui Alexis, noul ”șeptar” de pe Old Trafford.

Transferul lui Alexis a reprezentat o adevărată telenovelă în Anglia, acesta fiind dorit și de rivala Manchester City. În cele din urmă, sud-americanul a ajuns pe pe Old Trafford. United va plăti o sumă de bani + Henrikh Mkhitaryan pentru fotbalistul care a refuzat prelungirea contractului cu Arsenal. El ar fi fost pierdut gratis în vară de "tunari", astfel că s-a ajuns la un acord.

Alexis a semnat un contract valabil pe 4 ani şi jumătate şi va purta celebrul tricou cu numărul 7. Salariul său va fi unul pe măsură, 56 de milioane de lire pe toată durata angajamentului.

În vârstă de 29 de ani, Alexis Sanchez evolua la Arsenal din 2014, când a fost transferat de la FC Barcelona pentru 42,5 milioane de euro. De atunci, el a jucat în 166 de meciuri şi a reuşit să înscrie 80 de goluri şi să dea 46 de pase decisive.

”Doamnelor și domnilor, vă rugăm să luați loc! Îl întroducem în scenă pe Alexis!”

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4