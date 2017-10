Panică la Bayern Munchen! Un star al campionei Germaniei, în pericol să-și încheie cariera după o accidentare foarte gravă

În ultima etapă jucată în Bundesliga, Bayern a remizat pe terenul celor de la Hertha Berlin. Cele două puncte pierdute în capitală nu reprezintă însă cea mai mare lovitură pentru trupa lui Wily Sagnol. În minutul 63, mijlocașul Franck Ribery a suferit o accidentare extrem de gravă la genunchi și a avut nevoie de ajutorul staff-ului medical pentru a părăsi terenul.

Oficialii lui Bayern se tem acum de ce e mai rău. În vârstă de 34 de ani, Ribery a fost lovit de multe accidentări în ultimii ani, iar cea de ieri ar putea să-i pună sub semnul întrebării revenirea pe gazon.

Ribery este unul dintre cei mai vechi și titrați jucători din istoria recentă a celor de la Bayern, cu 7 titluri și 5 Cupe ale Germaniei câștigate în perioada petrecută la granzii Bundesligii.

De asemenea, Ribery a câștigat Liga Campionilor și Campionatul Mondial al Cluburilor alături de bavarezi.

362 de meciuri și 112 goluri are Ribery pentru Bayern în perioada 2007-2017

