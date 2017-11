Povestea de film a unicului Grand Slam câștigat de Jana Novotna. A plâns pe umerii Ducesei de Kent și i-a ”furat” trofeul lui Hingis, însă în 1998 a cunoscut bucuria supremă

Destinul a fost din nou necruțător cu un mare nume din lumea tenisului. Fosta campioană de la Wimbledon, Jana Novotna, a murit, duminică, la vârsta de 49 de ani. Jucătoarea din Cehia suferea de mai mult timp de cancer și ”a murit în liniște, înconjurată de membrii familiei”, cum anunță cei de la WTA.

Pe lângă cele 100 de trofee câștigate în carieră la simplu și la dublu, Jana Novotna lasă în urmă multă durere în lumea tenisului, dar și o serie de povești care vor rămâne pentru eternitate în cărțile de istorie ale acestui sport.

În cei 12 ani de carieră profesionistă, Novotna a câștigat un singur titlu de Grand Slam, la Wimbledon în 1998. Povestea acestui titlu și drumul spre el a început însă în 1993. Novotna a emoționat atunci toată lumea tenisului în momentul în care când a izbucnit în lacrimi pe teren după ce a pierdut finala în fața legendarei jucătoarei germane Steffi Graf.

Lacrimile Janei au fost atunci alinate de Ducesa de Kent. Prezentă la înmănarea trofeului, Ducesa a îmbrățișat-o pe Novotna și i-a transmis un mesaj care avea să-i dea o forță nebănuită pentru următoarele participări de la Wimbledon: ”Nu te îngrijora. Știu că într-o bună zi o să ridici și tu acest trofeu deasupra capului”.

Imaginile cu Novotna plângând pe umărul Ducesei de Kent au avut atunci un impact major în întreaga lume. Prin acel gest, Ducesa intra definitiv în inima turneului de la Wimbledon, iar Casa Regală a Marii Britanii era văzută cu alți ochi de lumea întreagă, nu doar cea a tenisului.

Participările Janei Novotna și încercarea de a cuceri titlul de la All England Club au continuat. După o semifinală și două ”sferturi” în 1994, 1995 și 1996, cehoaica revine în finală în 1997. Nici de această dată, Novotna nu reușește să câștige trofeul, pierzând în fața puștoaicei Martina Hingis. Față de 93, acum întâlnim o Jana Novotna schimbată radical. Mai matură, Jana are puterea să zâmbească la ceremonia de decernare a trofeului și, spre amuzamentul asistenței, are puterea să-i ”fure” trofeul Martinei și să-l ridice simbolic în fața publicului londonez.

Un an mai târziu, Novotna își respectă promisiunea făcută indirect Ducesei de Kent. După un meci de două seturi, încheiat cu scorul de 6-4, 7-6, cehoaica o învinge pe franțuzoaica Nathalie Tauziat și ridică primul și singurul său trofeu de Grand Slam din carieră la simplu.

La festivitatea de premiere din 1998, Novotna a primit trofeul din partea Ducesei și a recunoscut: ”Ducesa de Kent mi-a spus cu un an în urmă că a treia oară va fi cu noroc. Și iată că așa a fost. Sunt sigur că Ducesa înțelege ce mult înseamnă pentru mine acest trofeu”

În 2015, într-un interviu pentru Sport360, Novotna făcea o dezvăluire în premieră despre finala pierdută cu Steffi Graf în 1993: ”Majoritatea au considerat o experiență negativă finala cu Graf din 93, însă pentru mine a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în carieră! A doua zi după finală am deschis presa și poza cu mine apărea peste tot. M-am simțit ca o învingătoare!”