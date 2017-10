Rușii au umor! Barcelona, invitată oficial să evolueze în campionatul Rusiei. Surpriză: nu alături de granzii ȚSKA, Spartak sau Zenit

Rușii de la FC Yenisey Krasnoyarsk, un club situat în Siberia, au invitat clubul catalan în Rusia, însă nu în prima ligă alături de granzii ȚSKA, Spartak, Lokomotiv sau Zenit, ci în liga secundă.

Prin intermediul contului oficial de twitter, clubul rus invită clubul iberic să joace în Divizia 1 rusă.

”Am aflat deja că Barcelona caută să se mute într-un campionat mai bun, astfel că vă invităm să participați în cea mai tare ligă din lume - Divizia 1 din Rusia”, se arată în postarea rușilor.

.@FCBarcelona have been invited to Russian football.@FCEnisey extended the fantasy invitation.



