Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Cincinnati: ”Sunt a treia oară aproape de locul 1!”

Simona Halep, locul 2 WTA, care s-a calificat în finala turneului de la Cincinnati, speră ca faptul că se află a treia oară aproape de locul 1 să fie cu noroc, în caz contrar urmând să o perceapă ca pe o nouă experienţă, informează wtatennis.com.

"Înainte de meciul cu Sloane Stephens am discutat cu fratele meu prin sms şi am întrebat: Este adevărat că dacă voi câştiga acest meci voi fi la cinci puncte de locul 1? Da. Am zis: Este incredibil. Cinci puncte, poţi crede?. Este a treia oară. Ori va cu noroc, ori doar o nouă experienţă. Vom vedea", a spus jucătoarea română.

"Sunt mult mai relaxată acum. Nu mă gândesc prea mult. Ştiu că dacă voi continua la acest nivel, va veni şi locul 1. Dacă nu mâine, poate săptămânile viitoare. Dar sunt mult mai bine acum. Vreau să câştig, şi dacă aşa pot deveni şi numărul 1, va fi şi mai special. Oricine poate deveni numărul 1, clasamentul este foarte strâns. Eu sunt atât de aproape. Chiar vreau", a adăugat Halep.

Despre adversara din finală, Garbine Muguruza, Halep a spus că este foarte agresivă, are lovituri puternice, apreciind că duminică va trebui să se mişte bine şi să contracareze jocul spaniolei.

Muguruza a afirmat că a urmărit-o puţin în aceste zile pe Halep, subliniind că românca este o adversară puternică. "Nu am mai jucat demult cu ea, dar joacă foarte bine. Este puternică şi are multe meciuri. Am văzut-o puţin în aceste zile. Este o adversară puternică. Va fi greu", a declarat Muguruza.

Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat a doua oară în finala turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-2, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 151 WTA, beneficiară a unui wild card. Halep este pentru a treia oară în acest an la o victorie de locul 1 WTA, după ce a ratat oportunităţi similare în finala de la Roland Garros şi în sferturile de finală de la Wimbledon.

Halep va evolua în ultimul act cu spaniola Garbine Muguruza, locul 6 WTA, care a trecut, în semifinale, cu scorul de 6-3, 6-2, de actualul lider WTA, jucătoarea cehă Karolina Pliskova. Ele s-au mai întâlnit de trei ori, Muguruza câştigând de două ori, în 2014, în turul al doilea al turneului de la Wuhan, scor 2-6, 6-2, 6-3, şi în 2015, în Fed Cup, scor 6-4, 6-3. Halep are ultima victorie, în 2015, în optimi, la Stuttgart, scor 3-6, 6-1, 6-3.

Câştigătoarea turneului primeşte 522.450 de dolari şi 900 de puncte WTA, iar finalista 260.970 de dolari şi 585 puncte WTA.

În acest moment, diferenţa dintre Pliskova şi Halep în clasamentul WTA este de cinci puncte.