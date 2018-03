Simona Halep, meci infernal contra puștoaicei Caroline Dolehide la Indian Wells! Liderul WTA a început duelul de la 1-6! Finalul a fost de excepție

Simona Halep, singura româncă rămasă în competiție la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, a obținut o calificare dramatică în optimile de finală ale competiției. Liderul WTA a avut nevoie de 2 ore și 9 minute pentru a trece de noua speranță a tenisului american, Caroline Dolehide (19 ani), scor 1-6, 7-6 (3), 6-2.

Deși ocupă doar locul 165 mondial, Dolehide avut un debut de meci de vis contra Simonei Halep. Aceasta și-a adjudecat primul set cu un categoric 6-1, fără să-i dea vreo șansă româncei. Actul secund a fost echilibrat de la un cap la altul, diferența fiind făcută de tie-break, unde jucătoarea noastră s-a impus cu 7-3. În decisiv forțele s-au inversat și Simona, mult mai experimentată, a arătat de ce e lider mondial la ora actuală, reușind să câștige cu 6-2.

Pentru Simona Halep urmează o optime finală contra chinezoaicei Qiang Wang (55 WTA), care a trecut de Kristina Mladenovici (15 WTA), scor 6-1, 6-2. Simona și Qiang Wang nu s-au mai întâlnit niciodată până acum.

Imediat după meci, Simona Halep a oferit un interviu organizatorilor, în care a afirmat că se simte din ce în ce mai bine la turneul pe care l-a câștigat în 2015:

”Da, m-am mișcat bine și am fost mai tare pe picioare. Am mult respect pentru Dolehide, e o jucătoare extraordinară și top spin-ul ei e foarte greu de returnat. Am avut ceva probleme în al doilea set, dar am vrut doar să rămân în joc, să lupt până la final. Când am câștigat setul al doilea, m-am gândit că am o șansă mare să câștig meciul.

Am simțit-o puțin căzută după ce a pierdut al doilea set și m-am gândit că trebuie să fiu mai agresivă și să o țin în spate, pentru că dacă apucă să atace mingea e greu să returnez. Cred că m-am și mișcat bine, am fost mai puternică pe picioare pe final și poate că de asta am câștigat", a spus liderul topului WTA.