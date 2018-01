VIDEO: Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, declarație fabuloasă după calificarea în finală a elevei sale: ”Este pentru prima oară când Simona face asta de la începutul turneului

Simona Halep și Angelique Kerber au fost, ieri, eroinele uneia dintre cele mai tensionate și echilibrate semifinale din istoria Australian Open. La capătul a două ore și jumătate, cele două mari campioane au dat totul pe arena ”Road Laver” din Melbourne, iar succesul putea să-i revină oricăreia. Din fericire pentru noi, Simona a fost mai lucidă și a câștigat cu 6-3, 4-6, 9-7!

Duelul pe alocuri de infarct dintre Halep și Kerber i-a consumat la maximum și pe cei din staff-ul celor două jucătoare. Artizanul ascensiunii Simonei Halep în vârful tenisului mondial, australianul Darren Cahill, a comentat cum a trăit meciul dintre eleva sa și fosta câștigătoarea de la Melbourne, Angelique Kerber.

Imediat după finalul meciului Halep - Kerber, Cahill și-a intrat în rolul de comentator la postul ESPN. Înainte de a intra cu meciul Marin Cilic - Kyle Edmund, prima semifinală de pe tabloul masculin, Cahill a fost intervievat pe scurt de colegul său de comentariu, Chris Fowler, cel care, logic, l-a întrebat despre meciul dramatic al elevei sale.

”Sunt alături de Darren Cahill, în rolul de comentator, după meciul eveniment de azi. Felicitări pentru performanța Simonei” / ”Pot să fiu sincer ? Sunt puțin gol pe dinăuntru, dar o să fiu bine”, a fost dialogul dintre cei doi comentatori.

Darren Cahill a fost întrebat apoi despre desfășurarea partidei dintre Halep și Kerber. Până și excepționalului antrenor australian i-a fost greu să țină ritmul acestei partide.

”Sincer să fiu, nici nu mai știu când a început acest meci. De fiecare dată când aceste fete se întâlnesc în circuit ies meciuri ca acestea. În ultimii ani am asistat la lupte incredibile între ele. Am un mare respect pentru ele. De fapt, am lucrat cu amândouă încă din perioada când lucram la Adidas și le cunosc foarte bine.”

În ceea ce o privește strict pe Simona Halep, Cahill a spus că este mândru de modul în care Simona a luptat la acest turneu, dată fiind și accidentarea la gleznă. Darren a făcut și o dezvăluire superbă despre Halep, spunând că e prima oară când e dedicată 100% de la prima minge a turneului până la ultima.

”Sunt foarte mândru de modul în care Simona a luptat în acest turneu. De la primul meci, când a suferit acea accidentare, la acel maraton cu Lauren Davis. Amândouă au luptat atunci eroic. Totodată, vreau să spun că e pentru prima oară când o văd pe Simona luptând pentru fiecare punct din primul game al primului tur până la finalul ultimului meci. Repet, sunt foarte mândru de ea.”

Despre meciul din finală cu Wozniacki, Cahill spune că va fi un meci de excepție, întrucât Simona are dorința de a revanșa ultimele meciuri cu daneza, care au fost eșecuri.

sursa video: youtube/wta romania