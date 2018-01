SURPRIZĂ DE PROPORȚII pe piața transferurilor! Unde va juca Nicolae Stanciu în 2018. Belgienii au anunțat suma de transfer

După ce nu s-a acomodat la Anderlecht, club care a plătit FCSB-ului 10 milioane pentru el în 2016, Stanciu a fost pus pe lista de transferuri, iar echipele care îl doresc s-au înmulțit rapid. După ce inițial s-a vorbit de Beșiktaș ca posibilă destinație, în ultimele zile a apărut o nouă echipă la orizont.

Belgienii de la DHnet.be scriu azi că Sparta Praga este foarte aproape de a-l achiziționa pe mijlocașul român de 24 de ani pentru suma de 3-4 milioane de Euro. Deși nu se ridică nici măcar la 50 din suma plătită de Anderlecht pentru român, campioana Belgiei pare dispusă să-l lase pe român în Cehia.

