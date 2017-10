Trădările pe axa Arsenal - Manchester United continuă! O vedetă din lotul lui Wenger aruncă bomba: ”Voi semna cu United!”

Mesut Ozil, unul dintre cei mai importanți jucător de la Arsenal, este foarte aproape de a ajunge la rivala ”tunarilor” din Premier League. Conform presei engleze, germanul este sigur că va reuși să se transfere la Manchester United

”O să plec de la Arsenal. Voi semna cu Manchester United”, ar fi spus jucătorul, conform Daily Mirror

Ozil so confident Manchester United transfer WILL happen he is telling team-mates it's in the bag https://t.co/ee7o4bjmhi pic.twitter.com/akM32Dv1aJ