Tragedie în fotbalul european! Un fotbalist de mare viitor din Irlanda s-a prăbușit pe teren și nu a mai putut fi salvat

Legitimat la clubul irlandez Shelbourne FC, Izzy Dezu s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci disputat în divizia Under 16 din Irlanda. Transportat la spital de către medicii irlandezi, tânărul jucător nu a mai putut fi salvat, iar doctorii nu au putut decât să constate decesul.

La cei 16 ani ai săi, Izzy Dezu era considerat unul dintre cei mai promiţători jucători de la nivelul său de vârstă.

”Cu inima frântă vă transmitem trista veste a trecerii în neființă a jucătorului nostru de la Academia U16, Izzy Dezu. Acesta s-a prăbușit pe teren și a decedat în meciul jucat seara trecută.

Gândurile clubului Shelbourne FC se îndreaptă acum către famila și cei apropiați, care sunt devastați de această pierdere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, anunță clubul irlandez pe site-ul oficial

We are heartbroken to have to confirm the news that our Academy U16 player, Izzy Dezu, collapsed and died during a match last night.



The thoughts of everyone at Shelbourne FC are with his family and friends who have been devastated by his tragic loss.



May he rest in peace.