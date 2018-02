ULTIMA ORĂ! Verdict crunt pentru Neymar înainte de meciul PSG - Real Madrid! Absență de lungă durată pentru starul brazilian

Jurnaliștii de la AS scriu azi că accidentarea suferită de Neymar în meciul cu Marseille este mai gravă decât anticipau în primă instanță doctorii. Astfel, brazilianul va ajunge până la urmă pe masa de operație.

BREAKING: Neymar will undergo surgery on his ankle but it will keep him off the field for two months. #PSG [AS] pic.twitter.com/qlnBZJljKi