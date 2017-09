Veste excepțională din Anglia! Puștiul Vlad Dragomir, convocat de Arsene Wenger pentru meciul BATE - Arsenal, din grupele Europa League

În vârstă de 18 ani, Dragomir s-a antrenat azi alături de vedetele de pe Emirates și, alături de alți doi colegi de la U23, Charlie Gilmour și Marcus McGuane, se va alătura lotului echipei mari care va face deplasarea în Belarus pentru meciul cu BATE Borisov, din etapa a doua a grupelor Europa League.

Informația convocării lui Dragomir a fost confirmată chiar de impresarul acestuia, Cătălin Sărmășan.

”Tocmai am primit o veste mare de la Londra şi mă bucur să o împart cu voi. Vlad Dragomir va fi în lotul lui Arsenal pentru meciul din Europa League cu BATE Borisov, de joi. E prima lui apariție în lotul echipei mari. Am incredere că e prima din multele!” a scris agentul pe facebook.

Vlad Dragomir a ajuns la academia lui Arsenal în vara 2015, atunci când a fost cumpărat de la Poli Timișoara în schimbul a 115,000 de Euro.

Dragomir, care este supranumit de presa din Anglia ”noul Kroos”, a jucat în acest sezon în 4 meciuri pentru echipa U23 a lui Arsenal. În ultima etapă din Premier League 2, Dragomir a fost integralist în meciul pierdut cu Everton U23, scor 2-4.

Vlad Dragomir and Charlie Gilmour both trained with the first-team squad today at Colney. pic.twitter.com/71OFsn3mGY