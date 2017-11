VIDEO: Momente dramatice la un meci din Croația. Un fotbalist de 20 de ani a căzut inert pe gazon. Intervenția arbitrului i-a salvat viața

Arbitrii meciurilor de fotbal nu sunt întotdeauna eroi negativi. Acest lucru l-a demonstrat croatul Bruno Maric. La meciul din Cupa Croației dintre Cibalia și Istra 1961, ”centralul” s-a dovedit a fi un adevărat erou.

În minutul 36, Bruno Maric a avut o intervenție care i-a salvat viața jucătorului celor de la Cibalia, Zvonimir Filipovic. După un contact dur cu un adversar, fotbalistul de 20 de ani a căzut inert pe gazon și a început să-și înghită limba. În acel moment, arbitrul partidei a avut o intervenție capitală.

Imediat după ce a văzut starea gravă a fotbalistului, Maric a fugit și i-a dat primul ajutor.

”Eram la un metru de el și am văzut cum începe să-și înghită limba. Imediat cum am văzut asta l-am întors pe o parte și i-am scos limba. M-a mușcat foarte tare, dar asta nu a contat. Important e că l-am împiedicat să-și înghită limba și am evitat o tragedie.” a pus Maric

Filipovic și-a revenit imediat și a părăsit terenul pe propriile picioare. Acesta nu își amintește absolut nimic.

”Țin să-i mulțumesc domnului Maric pentru ceea ce a făcut pentru mine” a declarat jucătorul de 20 de ani pentru CroatianWeek