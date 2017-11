VIDEO: SCANDAL MONSTRU iscat de Hațegan la barajul pentru CM Irlanda de Nord - Elveția. Românul, acuzat dur de gazde după un penalty acordat oaspeților.

Hațegan a iscat o adevărată revoltă la adresa propriei sale persoane după ce a acordat un penalty în turul barajului Irlanda de Nord - Elveția, decizie care ar putea califica echipa oaspete la Mondialul din 2018.

După o oră de joc, la scorul de 0-0, arbitrul român a acordat penalty la o fază în care mingea trimisă de Shaqiri îl lovește mai mult în spate pe Corry Evans, fundaș care are mâna lipită de corp și se ferește de șutul elvețianului.

#NorthernIreland ☘️ felt aggrieved by the penalty given to #Switzerland 🇨🇭. Shaqiri's volley at the top of the box seemed to hit Corry Evans in the back. #NIRSUI #UEFA #WCQ #Playoff pic.twitter.com/i1Mg3xWCtu