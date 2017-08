Două milioane de oameni au plâns ascultând „Adio, trandafir al Angliei”! Au trecut 20 de ani de atunci și Elton John n-a mai cântat cea mai frumoasă piesă din istorie

S-au împlinit 20 de ani de când prințesa Diana s-a stins din viață într-un cumplit accident auto ce a cutremurat întreaga planetă. Avea doar 36 de ani atunci când a murit, lăsând un mare gol în inimile celor care au iubit-o. Atunci, două miliarde de oameni au privit îndurerați funeraliile.

Diana Spencer s-a născut într-o familie de nobili. A fost educată în Anglia și în Elveția. A ajuns în atenția publicului larg mai ales după logodna cu prințul Charles, în februarie 1981, chiar dacă cei doi nu avuseseră numeroase întâlniri înainte.

Nunta prințesei cu Charles

A urmat nunta, moment urmărit de mai bine de 750 de milioane de oameni din întreaga lume. Și lumea s-a îndrăgostit iremediabil de gingașa prințesă. Cu o trenă imensă și o rochie din dantelă și mătase, Diana arăta ca o adevărată prințesă.

Și pe cât de fastuos părea totul și pe cât era de invidiată pentru acest privilegiu de a deveni prințesă, pe atât de tristă era Diana. În sufletul său se dădeau adevărate bătălii, căci suferea de dperesie și de bulimie. Relația nu era una deloc fericită și asta se vedea în privirea tristă a prințesei.

O căsnicie nefericită

Odată ce au apărut cei doi băieți ai săi, Diana părea să fie mai bine. Căsnicia s-a sfârșit însă în 1996 și la scurt timp, tabloidele vorbeau deja despre relația ei cu Dodi Al-Fayed, fiul unui miliardar egiptean — Mohamed Al-Fayed.

Fotografii din întreaga lumea încercau să îi surprindă pe cei doi și presa tabloidă devenea tot mai dură pe acest subiect.

Începutul sfârșitului

Pe 30 august, Diana și Dodi au luat cina împreună. Curând după miezul nopții, încercând să scape de paparazzi, Diana și Dodi au părăsit hotelul pe o ușă din spate și au urcat într-o mașină în care se mai aflau șoferul Henri Paul și bodyguard-ul Trevor Rees-Jones.

Un grup de fotografi a urmărit mașina în zona Place de la Concorde, intrând în Pont de l'Alma. Având o viteză de 180km/h, Henri Paul a intrat cu mașina în al 13-lea pilon de susținere al tunelului. Dodi și Henri Paul au murit pe loc.

Diana și bodyguard-ul erau încă în viață la sosirea ambulanței. Diana a fost transportată spre La Pitié-Salpetriére Hospital. Acolo s-a constatat că avea hemoragie internă gravă. S-a încercat de câteva ori resuscitarea ei, iar la ora 4.00, în 31 august 1997, a fost declarat oficial decesul.

Milioane de oameni au privit cu durere în suflet cum prințesa pleacă pentru totdeauna

Durerea s-a așternut în sufletele a milioane de oameni care au iubit-o pe Diana, prințesa cu inimă de aur ce și-a dedicate timpul și energia pentru cause umanitare.

Mai bine de un milion de buchete de flori au fost duse la poarta palatului unde locuise Lady Diana. Funeraliile au avut loc la 6 septembrie 1997 și au fost urmărite de milioane de oameni din întreaga lume.

„Candle in the Wind”, cel mai frumos omagiu

Ca un ultim omagiu adus "prințesei inimilor", cântărețul Elton John a compus melodia "Candle in the Wind". Erau prieteni din 1981 și, cu o lună înainte de moarte, Diana îl consolase pe Elton la înmormântarea lui Gianni Versace. Și a fost unul dintre cele mai emoționante momente.

Versurile piesei nu mai au nevoie de niciun fel de comentariu. Inițial, piesa a fost scrisă în amintirea celebrei Marilyn Monroe. La vestea decesului Dianei, Elton John a rescris versurile și a lansat o variantă nouă, dedicată amintirii prințesei.

33 de milioane de copii s-au vândut și piesa a rămas în mintea tuturor. A fost prima și ultima oară când a cântat această piesă, preferând ca la concerte să interpreteze varianta originală. A spus că va face acest lucru doar la cererea fiilor Dianei.

Candle In The Wind, melodia pe care Sir Elton John a dedicat-o amintirii Dianei:

Adio, trandafir al Angliei,

Fie ca tu sa cresti in inimile noastre de-a pururi

Ai fost gratia ce s-a dus

Acolo unde vietile au fost distruse,

Tu ai strigat cu voce tare in tara noastra

Si ai soptit celor aflati in suferinta

Acum locul tau e in Rai

Si stelele ti-au rostit numele.

Si mi se pare ca ti-ai trait viata

Precum o lumanare in bataia vantului

Niciodata stingandu-te odata cu apusul

Atunci cand ploaia venea,

Iar pasii tai te vor duce de-a pururi

De-a lungul celor mai verzi dealuri ale Angliei

Lumanarea ta s-a stins cu mult timp inainte

Ca legenda ta sa o faca vreodata.

Am pierdut frumusetea,

Aceste zile goale fara zambetul tau,

Torta aceasta pe care o vom purta de-a pururi

Pentru copilul de aur al natiunii noastre

Si desi am incercat,

Adevarul ne face sa plangem,

Toate cuvintele noastre nu pot exprima

Bucuria pe care ne-ai facut-o de-a lungul anilor.