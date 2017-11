"Mă iubește așa cum sunt". Desfigurată, după un atac cu acid, Rani și-a întâlnit iubirea pe patul de spital. La 10 ani de la cumplitul incident, și-a văzut din nou chipul în oglindă: "M-am speriat atât de tare"

O tânără din India, care a suferit arsuri pe întreaga faţă şi a rămas fără vedere, a povestit cum şi-a întâlnit dragostea, pe patul de spital. Pramodini Roul avea doar 15 ani, când un bărbat de 28, îndrăgostit de ea, căruia i-a refuzat cererea în căsătorie, s-a răzbunat în cel mai groaznic mod. A atacat-o cu acid.

Acum, la 25 de ani, tânăra rememorează clipele cumplite şi povesteşte cum un alt bărbat a reuşit să îi redea zâmbetul şi să o ajute să cunoască dragostea adevărată. Ani la rândul, după cumplitul atac, Rani a umblat din spital în spital, a suferit o grămadă de operaţii, iar în 2014 s-a ales cu o infecţie la picioare, după ce i-a fost luat o parte din piele pentru grefe, care a proape că a lăsat-o imobilizată.

Tot atunci l-a cunoscut şi pe Saroj Kumar Sahoo, prietenul unei asistente care avea grijă de ea. Bărbatul a văzut-o pe mama fetei plângând, pe holul spitalului şi a consolat-o, impresionat.

De atunci, a început să o viziteze pe Rani, în fiecare zi, pentru a-i ridica moralul, după ce medicii i-au spus că nu va mai putea merge niciodată. Tânărul a renunţat la job-ul pe care îl avea pentru a putea să o îngrijească.

"A fost foarte grijuliu cu nevoile mele. Stătea de vorbă cu mine cu orele şi mă motiva. A fost groaznic când medicii mi-au spus că nu voi mai putea merge. Saroj mă tratează ca pe o prinţesă. Mă iubeşte fix aşa cum sunt. Mereu mă incuranjeaza să îmi trăiesc viaţa până la ultima picătură. A devenit o parte din mine. Nu aş fi putut să văd lumea, astăzi, dacă nu era el", mărturisește tânăra, potrivit dailymail.co.uk.

Rani nu i-a văzut niciodată chipului celui de care se îndrăgostise, până anul acesta, în septembrie, când a suferit o intervenţie chirurgicală la ochiul stâng.

În luna ianuarie, tânărul i-a vorbit despre sentimentele pe care le nutreşte pentru ea: "Şi eu mă îndrăgostisem de el şi i-am mărturisit tot atunci. Dar, de asemenea, ştiam că a iubi nu este acelaș lucru cu a intra într-o relaţie", spune fata.

Însă, după o bucurie imensă, avea să vină şi şocul vieţii ei. Rani nu îşi mai văzuse chipul din ziua în care fusese atacată. După operaţie, s-a privit, prima dată, în oglindă: "M-am speriat de mine. Bănuiam ce urmări a avut acidul asupra fetei mele, dar când m-am văzut am fost profund rănită. M-am speriat atât de tare de mine încât am început să plâng. Şi am plâns toată noaptea. Mă simt foarte norocoasă că îl am pe el în viaţa mea. Este mereu lângă mine".

Tânăra mai are de făcut încă patru operaţii costisitoare. și, în timp ce ea se chinuie să ducă o viaţă normală, atacatorul ei se afla, încă, în libertate.