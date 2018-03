Celebra Israela Vodovoz a murit. Cauza morții, dezvăluită! Ultimul ei mesaj, sfâșietor, te lasă fără cuvinte

Celebra Israela Vodovoz, femeie de afaceri și fostă dansatoare, a murit, pe 9 martie, la 70 de ani. Israela a fost găsită fără viaţă, vineri seara, în locuința sa, căzută în baie și dezbrăcată. Prietenii nu mai reuşiseră să ia legătura cu ea de mai multe zile, iar avocata sa a chemat autoritățile pentru a intra în casă, forțând ușa.

Conform surselor, Israela ar fi suferit un preinfarct.

Iata ce a scris Israela pe Facebook de curând. Fosta artistă visa să se mute în Spania însorită și voia să vândă casa din Maramureș .

„În viitorul apropiat mă voi muta în Spania, în zona Alicante, unde clima este adecvată pentru astmul meu.

Casa Livisra din Vişeul de Sus, colţul de Rai, este de vânzare sau accept orice formă de colaborare pentru reactivarea ei. Cel mai important pentru mine este să găsesc oameni sinceri şi dedicaţi. restul este maleabil”, a scris Isralea pe Facebook.

De ce renunțase la viața publică

Israela renunțase să mai apară la televizor, mai ales că suferea de astm și nu voai să se mai încarce cu energie negativă.

„Simțeam ca ma afectau energiile din jurul meu şi am renunţat să mai apar la televizor de aceea. Am o boală grea, astm şi trebuie să o ţin sub control. Nu pot să ies, aerul poluat din Bucureşti… eu în altă parte, din unele motive nu pot să locuiesc, schimbările de temperatură pentru mine… sunt otravă. Am o boală cronică, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de paşi, la 50 de paşi devine greu.

Eu îmi asum această izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Dacă vorbesc acum aşa, fără să îmi trag sufletul, încă e bine. Am reţinut apă. Creierul e OK,” declarase Israela, pe data de 8 februarie, în cadrul emisiunii „Agenția VIP”.

Israela Vodovoz a murit, la 70 de ani

Chiar dacă avea afaceri de succes, Israela Vodovoz a cunoscut celebritatea, mai ales după ce s-a căsătorit cu Liviu Arteni în 2008. Ei au format unul dintre cele mai noncoformiste cupluri din showbiz, dar diferența de vârstă nu a contat niciodată pentru ei și și-au continuat povestea de iubire, în ciuda criticilor celor din jurul lor.

În mai 2016, Liviu Arteni a părăsit căminul conjugal, iar pe 14 decembrie 2016, cei doi au mers la un mediator, unde au semnat actele de divorţ.

