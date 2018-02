8 secrete ca fondul de ten să reziste 12 ore

Fondul de ten este produsul de machiaj utilizat cel mai des de femei. Producătorii de produse cosmetice se îmbogățesc din vânzarea acestora. Fondul de ten a ajuns pentru multe femei prietenul lor cel mai bun. Iată care sunt cele 8 secrete ca fondul de ten să reziste cât scrie pe ambalaj.

Exfolierea

Acest pas este foarte important. Poți alege un produs din comerț sau unul preparat în casă.

Hidratarea

Este obligatorie pentru ca fondul de ten să reziste. Important! Nu aplica baza de machiaj imediat după aplicarea cremei hidratante, că așteaptă câteva minute.

Baza de machiaj

Nu este obligatoriu acest pas, însă ajută. Imperfecțiunile vor fi acoperite mai ușor și fondul de ten va rezista mult timp.

Aplicarea

Poți aplica fondul de ten cu mână, cu beauty blenderul, cu un burețel sau cu pensula. În funcție de tipul de ten și de textura acestuia. Cel mai popular este blenderul căci absoarbe fondul de tne în exces.

Less but the best

Fondul de ten în exces nu arată binel. Aplică fondul pornind din centrul feței, unde e cel mai necesar, apoi pornește spre exterior.

Aplicarea pudrei

Clar, fața ta va fi acoperită un timp mai mare. Aplică pudră pe frunte, pe nas și pe bărbie, adică în zonele care pot deveni uleioase.

Stratificarea

Dacă vrei o acoperire mai mare, aplică fondul de ten și pudra de mai multe ori, până obții rezultatul dorit.

Fixarea

Spray-ul pentru fixare va face diferența! Acesta va menține machiajul și va da strălucire tenului.

Foto: Pixabay