Britney Spears a topit colăceii și s-a transformat într-o bombă super sexy! Cum arată artista la 35 de ani

Britney Spears a fost dintotdeauna o artistă excentrică, pricepută să atragă atenția celor din jur. Recent, cântăreața s-a transformat într-o bombă sexy.

Cine nu își amintește de tânăra care făcea furori cu ținuta de școlăriță în clipul video „Baby One More Time”? Apoi i-a cucerit pe toți în videoclipul „Oops I Did It Again”, când costumul roșu mulat îi venea de minune.

Apoi, artista a dispărut o perioadă de pe piața muzicală și fanii au criticat-o pentru faptul că s-a îngrășat și astfel și-a pierdut frumoasele forme.

Dar ambiția i-a rămas și recent, Britney Spears a făcut senzație cu un abdomen extrem de sexy și bine lucrat la sală, semn că diva de 35 de ani are de gând să demonstreze încă o dată că are stofă de artist talentat și sexy.

