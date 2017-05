Sandra Stoicescu, siluetă de puştoaică la 41 de ani! Vedeta a dezvăluit că e dependentă de creme. Să fie secretul tinereții ascuns într-o cutie?

Sandra Stoicescu a împlinit 41 de ani în 28 aprilie, însă arată la fel ca acum 22 de ani, când a început să lucreze în trustul Intact. Adepta naturaleții, vedeta pare să fi descoperit secretul „tinereții fără bătrânețe”. Și pentru că orice femeie are un aliat, Sandra a dezvăluit jurnaliștilor de la Libertatea că e dependentă de... creme.

O dependență care aduce numai beneficii și menține frumusețea „intactă”, am spune noi. Modelul Sandrei a fost chiar mama ei, o femeie cochetă, care nu s-a neglijat vreodată.

“Întotdeauna i-am luat parfumurile, i-am luat cremele, așa că evident că am încercat foarte devreme cremele și poate de asta arăt bine. La demachiere și la creme nu renunț niciodată. Am niște borcănașe de toate dimensiunile pe care le car după mine. Și dacă plec într-o călătorie de o zi, am grijă să am cremele la mine: cea de ochi, cea de gât, cea de decolteu, cea de față, de zi, de noapte.

Acum am descoperit una care face față foarte bine și de zi și de noapte. Nu-mi lipsesc cremele. Nu mi-au lipsit niciodată. Și de corp, și de față. Sunt foarte importante, mai ales că eu mă machiez deja de 23 de ani în fiecare zi, machiaj de televiziune, ceea ce înseamnă pudră, ceea ce înseamnă că tenul poate să fie afectat dacă nu-ți alegi cu foarte mare grijă produsele. Sunt foarte atentă la produsele pe care le folosesc”, a dezvăluit Sandra.

Așadar, se pare că prietenii și soțul ei nu au avut mari bătăi de cap în alegerea cadoului perfect de ziua ei. Cu toate că Sandra are un adevărat ritual de frumusețe, trebuie să recunoaștem că nici Mama Natură nu a fost deloc zgârcită cu ea. Dimpotrivă, i-a dăruit o frumusețe candidă, naturală și o siluetă de vis!