Oana Zăvoranu, distrusă! Anunțul făcut pe Instagram ”Am pierdut-o... Este sufletul meu!” Ce s-a întâmplat

Oana Zăvoarnu trece prin clipe grele. Vedeta tocmai a anunțat pe Instagram că și-a pierdut una dintre pisici. Aceasta a cerut ajutorul internauților pentru a o găsi, oferind, în schimb, recompensă.

”Am pierdut-o pe RIRI in aceasta seara in jurul orelor 19:00 pe Strada Andrei Muresanu, zona Dorobanti. Raspunde la numele de RIRI,este fetita, este gri inchis, slabuta, in jur de 4 luni jumate, e speriata poate acum, rasa Albastru De Rusia! Este sufletul meu! ♥️

Va rog daca stiti ceva dati-mi un mesaj! Ofer recompensa substantiala celui care mi-o aduce!

Rog SERIOZITATE!” , a postat Oana Zăvoranu pe Instagram.

Riri, ”fetița” Oanei Zăvoranu

Dragostea frumoasei brunete pentru pisicile sale este arhicunoscută, aceasta numindu-le adesea ”copiii mei”. Dintre toate pisicile sale, Riri era singura ”fetiță”, motiv pentru care bruneta o alinta cel mai mult.

Internauții și-au exprimat imediat compasiunea pentru pierderea Oanei: ”Sper sa o găsească un om cu suflet mare, care sa înțeleagă că stăpânul suferă, te atașezi de animalele de companie pe care le cresti cu drag. Doamne ajuta!”, i-au transmis aceștia.