Acum 26 de ani... Sharon Stone, înregistrarea de la audiţia pentru rolul din "Basic Instinct". Tinerețe, mult sex-appeal și un chip angelic

Actriţa Sharon Stone, sex-simbol la începutul anilor 1990, protagonista filmului cult "Instinct primar/ Basic Instinct", de Paul Verhoeven, a publicat pe Twitter un video al audiţiei pentru rolul Catherine Tramell.

În timp ce-şi aprinde o ţigară, actriţa americană - care avea 33 de ani atunci - conversează glumind cu Paul Verhoeven. Este vorba despre o secvenţă de un minut din audiţia dată de actriţă pentru "Basic Instinct", dezvăluit cu ocazia a 25 de ani de la lansarea lungmetrajului.

Regizorul îi dă replica jucând personajul lui Michael Douglas, cu care actriţa împarte afişul. În acest thriller erotic cu numeroase controverse apărut în 1992, actorul interpretează un poliţist care anchetează moartea unui star rock. Însă el cade pradă şarmului suspectei principale: Sharon Stone.

La început filmul a fost mult criticat, însă mai târziu a devenit cult, fiind una din producţiile cele mai rentabile ale anilor 90. A marcat apogeul carierei lui Sharon Stone - şi imaginea de sex-simbol la Hollywood - care deja jucase în "Total Recall", sub bagheta aceluiaşi regizor, doi ani mai devreme.

Sharon Stone, născută pe 10 martie 1958, este un fost model profesionist, care a renunţat la modă pentru a deveni actriţă şi producătoare de film. S-a făcut remarcată după ce a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în thrillerul SF ”Total Recall” din 1990 şi a devenit o vedetă de talie mondială graţie rolului din thrillerul erotic ”Basic Instinct” din 1992, regizat de Paul Verhoeven, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.

A fost nominalizată la Oscar şi a câştigat Globul de Aur la categoria ”cea mai bună actriţă în rol principal” graţie evoluţiei sale din drama ”Casino” (1995), regizată de Martin Scorsese.

A primit alte două nominalizări la Globul de Aur pentru rolurile din drama ”Puternicii/ The Mighty” (1998) şi comedia ”Muza/ The Muse” (1999). În 2004, a câştigat premiul Primetime Emmy pentru evoluţia sa din serialul ”Cabinet de avocatură/ The Practice”. A jucat şi în alte filme de succes, precum ”Mascul necruţător/ Alpha Dog” (2006), ”Bobby” (2006) şi, recent, în filmul biografic ”Lovelace” (2013), dedicat actriţei de filme porno Linda Lovelace.