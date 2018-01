Alex din "Fructul Oprit", un bărbat la fel de fermecător și în viața de zi cu zi. Cum arată în spatele camerelor. Fură mințile oricăreo femei!

Alex, tânărul cueritor din noul serial care a avut premiera în această seară, este health coach și model internațional, în viața reală. Iar din această seară toate perechile de ochi feminini vor fi pe el. Cucerește cu un singur zâmbet, iar sticla îl iubește, clar!

Actorul Petru Păun este model internațional, nutritionist și consilier de dezvoltare personală. Și nu mai are nevoie de nicio prezentare. Premiera "Fructul oprit” a adus în fața telespectatoarelor un tânăr ambițios. extrem de chipeș și care, sunt convinși, va face vâlvă.

Petru are parte de un rol care i se potrivește ca o mănușă. Fermecător în viața reală, dar și în serial, acesta îl interpretează pe Alex Iova.

Alex este un tânăr cuceritor, mereu prezent în viața mondenă, inteligent si talentat, dar leneș și delăsător. Schimbă femeile ca pe șosete, pentru el totul este un joc.Este arogant, neserios, nu știi niciodată ce simte cu adevărat. În spatele imaginii pe care o afișează, Alex este de fapt un om bun, care ascunde o mare suferință. Și-a pierdut părinții într-un accident de mașină, din care el a fost singurul supraviețuitor.

“Personajul meu este unul interesant. Este un băiat de bani gata care la prima vedere pare superficial, dar are multe comori ascunse. Din punct de vedere moral, chiar are niște valori foarte bine așezate! Uite, îmi place foarte mult că are profunzime. Este un personaj cu profunzime. Este un băiat care are bunătate interioară și care respectă niște valori morale.” , spune tânărul, care joacă unul dintre personajele principale ale serialului.

Însă, cum este actorul Petru Păun în spatele camerelor de filmat? La fel de încântător. Nu ne credeți? Priviți galeria foto de mai sus!