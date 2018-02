Alexandru Arșinel, cu ochii în lacrimi! Artistul face o dezvăluire cutremurătoare despre Stela Popescu! „E groaznic...”

Alexandru Arșinel este sfâșiat de durere după pierderea actriței Stela Popescu! Cu lacrimi în ochi, artistul face o mărturisire cutremurătoare!

Actrița Stela Popescu s-a stins din viață din cauza unui accident vascular cerebral, la scurt timp după ce aceasta a participat la un eveniment monden în care a urcat pe scenă și a dat semne că nu se simte bine.

Au trecut trei luni de la tragica veste, dar există un loc în care încă o mai găsim pe Stela Popescu.

Este vorba despre teatrul căruia i-a dat viață alături de partenerul său de scenă, Alexandru Arșinel.

Într-un interviu acordat celor de la Antena Stars, actorul Alexandru Arșinel a mărturisit vizibil emoționat: "Faptul că nu mai e te întristează groaznic. Dar Stela Popescu este peste tot în teatru. Această cabină am aranjat-o după chipul și asemănarea ei. S-a bucurat de o atenție binemeritată. Toți am iubit-o pe Stela Popescu și toți am încercat să respectăm acest simbol al Teatrului de Revistă. Noi considerăm un fel de altar al nostru această cabină".

Acesta a mai dezvăluit cum arată acum cabina de probă a regretatei artiste, dar și ce obiecte păstra aproape, înainte de spectacole.

