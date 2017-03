Cântărețul Rod Stewart, glume pe seama execuţiilor ISIS. Artistul a imita o decapitare, spre oroare fanilor

Cântăreţul Rod Stewart şi membri ai echipei sale au fost acuzaţi că fac glume pe seama execuţiilor făcute de organizaţia teroristă Stat Islamic, după ce cântăreţul a apărut într-un videoclip publicat pe Instagram în care imita o decapitare.

Artistul se apără şi îşi cere scuze pentru neînţelegere, spunând că alături de colegii săi reinterpreta o scenă din serialul ”Urzeala tronurilor”. Videoclipul, filmat şi încărcat online de soţia starului britanic, Penny Lancaster, a fost înlăturat de pe contul artistului şi de pe YouTube.

În imagini, cântăreţul era arătat în deşertul Adu Dhabi, folosindu-şi mâinile pentru a imita o decapitare. După ce videoclipul a apărut online, mai mulţi fani au atras atenţia asupra asemănării gestului cu videoclipurile de propagandă ale organizaţiei teroriste.

Stewart şi-a cerut scuze pentru clip şi a insistat că, de fapt, imita serialul ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”. ”De la reconstituirea traversării Abbey Road la interpretarea «Urzeala tronurilor», noi doar glumeam pe seama show-ului. Lesne de înţeles, gestul a fost interpretat greşit şi transmit scuze celor care au fost ofensaţi”, a transmis Rod Stewart, citat de nme.com, potrivit news.ro.

Născut pe 10 ianuarie 1945, Sir Rod Stewart este unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni britanici. Artistul englez, care are şi origini scoţiene, este interpretul unor piese celebre, precum ”Sailing”, ''Da Ya Think I'm Sexy" şi "Some Guys have All the Luck”. A lansat 30 de albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Cel mai recent disc al său, ”Another Country”, a apărut în 2015.

Credit foto: Hepta