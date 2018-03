Da, şi tu îl pronunţi GREŞIT! Camila Cabello îţi explică cum trebuie, de fapt, să sune numele ei

După ce în 2017 a cucerit topurile cu "HAVANA", Camila Cabello a decis să explice tuturor cum se pronunţă corect numele ei. Da, mereu este prezentată greşit la evenimente, emisiuni TV sau radio!

Camila Cabello nu a mai suportat ca toată lumea să-i pronunțe numele greșit și a spus, în direct la radio, cum ar trebui să sune. Invitată la Capital FM, artista l-a corectat pe moderator și a explicat că multă lume îi stâlcește numele, din cauza originii latine.

De origine din Cojimar, Eastern Havana, Cuba, Camila Cabello are și rădăcini mexicane. La vârsta de 5 ani s-a mutat împreună cu părinții în Miami, Florida, unde s-a înscris la liceu. Totuși, în clasa a noua a renunțat la studii pentru a se dedica în totalitate muzicii.

Camila Cabello a fost la audiții pentru X Factor în 2012, ajungând în finală alături de viitoarele colege de trupă din Fifth Harmony. Cele cinci fete au semnat cu Syco Music, casa de discuri a lui Simon Cowell, iar în 2013 a fost lansat EP-ul "Better together", urmat de albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home", a cucerit numeroase topuri și a devenit una dintre cele mai vizualizate piese de pe YouTube, având aproape 2 miliarde de vizualizări.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapperul american Machine Gun Kelly – "Bad Things". Au ajuns în top 20 în US Billboard Hot 100, ca mai apoi să înceapă să lucreze la primul ei album.