Dezamăgire pentru fanii lui George Clooney. Actorul se retrage din lumea filmului: "Mi-am plătit chiria, nu mai am nevoie de bani”

George Clooney ar putea renunţa la actorie, spune într-un interviu acordat Sunday Times, profesie care îl ajuta să îşi plătească facturile, însă, după ce a vândut compania de tequila Casamigos, cineastul afirmă că nu are nevoie de bani.

Actorul câştiga în medie 16,5 milioane de dolari pentru un rol. În interviul acordat Sunday Times, George Clooney spune că nu are planuri să joace curând. „Am jucat mult timp şi am 56 de ani. Nu mai sunt tipul care rămâne cu fata”, a glumit el. „Ei bine, da, nu ar trebui să mai fiu tipul ăla. Dacă cineva mi-ar oferi un rol ca al lui Paul Newman în «The Verdict», m-aş arunca. Dar nu sunt multe aşa. Actoria a fost modul de a-mi plăti chiria, dar am vândut o companie care face tequila pentru 1 miliard de dolari. Nu am nevoie de bani”.

În luna iunie, Clooney a vândut compania Casamigos. „Voi face bani altfel, dacă trebuie. Obişnuiam să fac reclame la cafea”, a mai spus el.

Cel mai recent film în care a jucat George Clooney este „Money Monster” (2016), regizat de Jodie Foster. Anul acesta, el şi-a lansat, ca regizor, „Suburbicon”, cu Matt Damon şi Julianne Moore în rolurile principale. Filmul a fost prezentat la festivalurile de la Veneţia şi Toronto, însă nu este un succes de box office.

Născut pe 6 mai 1961, George Clooney a devenit cunoscut graţie rolului din serialul „E/R”. S-a remarcat apoi în lungmetraje precum „Batman & Robin” (1997), „The Thin Red Line” (1998), „O Brother, Where Art Thou?” (2000), filmele din seria „Ocean”, „Good Night, and Good Luck” (2005), „Michael Clayton” (2007) şi „Gravity” (2013).

Premiat cu Oscar pentru „cel mai bun rol secundar” din „Syriana„ (2005), George Clooney a primit un al doilea trofeu al Academiei de Film Americane pentru „cel mai bun film” - „Argo” (2012, r. Ben Affleck) - în calitate de producător. El a mai primit şase nominalizări la prestigioasele premii. Anul acesta, a primit un trofeu onorific la gala premiilor César