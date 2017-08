Doinița Oancea și Andreea Ibacka se reunesc pe micile ecrane și pregătesc o surpriză de zile mari! Unde le poți revedea

Veste surprinzătoare pentru fanii celebrelor actrițe Doinița Oancea și Andreea Ibacka! Se pare că cele două pun la cale o revenire!

Cele două artiste s-au făcut remarcate în diferite producții televizate ce s-au bucurat de un real succes la public.

Andreea Ibacka va putea fi revăzută din toamna aceasta la Happy Channel, după ce s-a alăturat unui proiect numit „O grămadă de caramele”.

Va fi momentul în care va juca alături de Doinița Oancea, dar și împreună cu alți actori de renume precum Cristina Ciobănaşu (Criss), Ioana Ginghină, Andreas Petrescu, Vlad Gherman, Virginia Rogin și Augustin Viziru!

Pentru Andreea Ibacka, proiectul este unul de suflet, având în vedere că îi oferă posibilitatea să lucreze împreună cu actori, alături de care a jucat și în trecut.

„Am așteptat repetițiile cu emoția cu care așteptam pe vremuri prima zi de scoală. Și chiar dacă sună PR-ish, nu mă pot abține să-ți spun că m-am bucurat ca un copil de revederea echipei. De fapt, când am ajuns pe platou m-au năpădit amintirile. Parcă mă întorsesem în timp cu 10 ani. Este minunat să lucrez alături de mulți dintre colegii cu care am debutat, de la care am avut atâtea de învățat”, a mai mărturisit actrița.