Draga Olteanu Matei despre visele premonitorii pe care le are și întâlnirea cu Iisus Hristos: ”Fă, năroado, lacrimile tale sunt acolo, nu o să mai plângi de acum înainte"

Draga Olteanu Matei a vorbit despre visele premonitorii pe care le are și despre întâlnirea cu Isus Hristos. Actrita marturiseste ca tot ceea ce ii transmite Mantuitorul in vis se intampla inrealitate.

Draga Olteanu Matei susține că, în urmă cu 50 de ani, la debutul în carieră, Iisus i-a apărut în vis: "Ştefan Bănică a plecat într-un turneu în Israel, și a jucat atât de bine, că i s-a propus să mai vină. I s-a cerut să formeze o trupă. Tare îmi doream să fac și eu parte din ea. Cu o lună înainte de a mi se împlini visul, am visat că eram în Sahara. Mă gândesc că nu poţi visa unde nu ai fost. Am visat nişte dune, un cer albastru şi cald şi pustiu. Şi Isus Hristos, îmbrăcat într-o cămaşă de in, cu pletele pe care le ştim, cu mir, mă ducea în brațe. Eu eram într-o camaşă de in, mă ducea ca pe un copil. Din mijlocul nisipului s-a urcat o scară de fier, în spirală, pe o pltformă, care ducea direct în Cer. M-a lăsat acolo, s-a deschis o uşă şi a intrat Iisus. Am vrut să intru şi eu. Mi-a pus mâna aşa, și a spus: ”Tu rămâi aici, mai ai treabă”. Apoi, după o vreme, m-a sunat Coca Alexandrescu să îmi spună că am fost distribuită".

Dar, de-a lungul timpului, a mai avut și alte vise: ”Se făcea că soțul meu a făcut infarct. Eram necăjită și plângeam, am visat că eram la o rampă unde se încarcă vagoanele de marfă, erau stive de lădițe pline de struguri. Și se încărcau acolo, a apărut Amza Pellea, îmbrăcat în costum de cowboy și mi-a spus: ”Fă, năroado, lacrimile tale sunt acolo, nu o să mai plângi de acum înainte. Și într-adevăr, soțul meu s-a făcut bine, la acea vreme. Mama a murit când intra Maica Domnului în Biserică, pe 21 noiembire. Și l-am visat pe Toma Caragiu și a venit în dormitor și m-am repezit și l-am sărutat. Și a zis: trist. Am primit un telefon că a murit mama. După ce a plecat bărbatul meu nu am mai visat nimic. Nici pe el. Doar așa ca o scânteie”, a mai povestit artista.