În 2016 și-a pierdut singurul copil! Mihai Onilă, mărturii cutremurătoare despre fiica sa moartă: ”Am vrut să o eliberez pe Ioana de pământ!”

Mihai Onilă a povestit, în exclusivitate la Antena Stars, cum se simte după cea mai mare tragedie pe care a avut-o atunci când fetița lui a decedat.

"A fost un an mai dificil. În schimb puterea mea şi a soţiei mele, credinţa noastră e la Dumnezeu. A fost greu când mi-am pierdut fetiţa. Până în ultima secundă nu am putut să accept că ea a plecat de aici. A fost cumplit. Această lecţie m-a învăţat să fiu mai bun cu mine, cu ceilalţi. Suntem la începutul unui nou an. Anul ăsta sunt pregătit să ajung în ţară, să ţin conferinţe şi să vorbesc despre această iubire pe care mi-a lăsat-o Ioana. Când veţi lega ceva pe pământ să fie legat şi în cer. Eu am preferat să nu leg nimic pe pământ. Eu am vrut să o eliberez pe Ioana, să o dezleg pe pământ. Dacă ea doreşte să mai vină aici, nu e nicio problemă", a spus Mihai Onilă.