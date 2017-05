Îți mai aduci aminte de Felicity? Actriţa Keri Russell a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood. Cum arată diva!

Actriţa Keri Russell, cunoscută în special pentru apariţia în serialul ”The Americans”, în care interpretează un spion KGB, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marţi, informează AFP.com.

Keri Russell a declarat pentru AFP că este ”copleşită” să primească cea de-a 2.613-a stea pe Walk of Fame din Hollywood alături de celebrităţi precum Judy Garland şi Marlon Brando. ”Este un moment incredibil”, a spus ea.

În cadrul ceremoniei, J.J. Abrams, creatorul serialului ”Felicity”, în care a apărut actriţa, a descris-o pe Keri Russell ca pe una dintre cele mai ”plăcute” persoane pe care le cunoaşte.

” Ceea ce face ea atât de frumos este să se transforme în alţi oameni. Şi reuşeşte asta într-un mod în care cei mai mulţi actori şi-ar dori să o poată face” , a spus J.J. Abrams.

La ceremonie a fost prezent şi Matthew Rhys, partenerul actriţei, care i-a fost coleg în serialul ”The Americans”. Cei doi au devenit părinţi în luna mai. Actriţa mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară, cu Shane Deary.

Keri Lynn Russell, născută pe 23 martie 1976, a devenit cunoscută cu rolul Felicity Porter în serialul ”Felicity”, difuzat între anii 1998 şi 2002, pentru care a câştigat un Glob de Aur, în anul 1999. Ea a mai fost nominalizată la Globul de Aur anul trecut, pentru rolul din serialul ”The Americans”. Acţiunea acestui serial se desfăşoară în anii 1980 şi prezintă o echipă de spioni KGB, formată de un bărbat şi o femeie căsătoriţi, infiltraţi în Statele Unite în timpul Războiului Rece.

Actriţa americană s-a remarcat şi pe marele ecran, în filme precum ”Mission: Impossible III” (2006), ”Waitress” (2007), ”August Rush” (2007), ”Extraordinary Measures” (2010) şi ”Dawn of the Planet of the Apes” (2014).