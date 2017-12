MeToo:Pamela Anderson, adevăruri dureroase despre cazurile de hărțuire sexuală de la Hollywood! Actrița a fost la rândul ei o victimă în copilărie!

Actriţa canadiană Pamela Anderson susţine că victimele producătorului hollywoodian Harvey Weinstein, acuzat de mai multe femei de hărţuire şi agresiune sexuală, „ştiau în ce se implicau”, informează nme.com.

Pamela Anderson a vorbit despre acest subiect, precum şi despre incidentele de abuz sexual pe care le-a trăit în copilărie, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „Today Show” difuzate de NBC.

„Am învăţat să nu mă mai pun în astfel de situaţii. Când am ajuns la Hollywood, sigur, am avut foarte multe oferte să dau audiţii în privat şi alte astfel de invitaţii care nu aveau sens”, a spus ea.

„Nu intri singură într-o cameră de hotel. Dacă cineva îţi deschide uşa şi este îmbrăcat într-un halat de baie, pleci. Sunt lucruri care ţin de raţiune. Însă, ştiu că Hollywood este foarte seducător, iar oamenii vor să devină celebri şi uneori crezi că vei vi în siguranţă cu un adult în încăpere”, a mai spus actriţa.

Vorbind despre propriile ei experienţe cu Weinstein, pe care l-a descris drept o persoană „intimidantă”, Pamela Anderson a spus că nu a fost surprinsă de acuzaţiile care au fost lansate la adresa lui.

„Cred că ştia toată lumea că întâlnirile private cu anumiţi producători şi anumite persoane de la Hollywood sunt de evitat. Ştii în ce te implici atunci când te duci singur sau singură într-o cameră de hotel”, a spus Pamela Anderson.

În 2014, Pamela Anderson a vorbit despre propriile sale experienţe de abuz sexual. La vârsta de şase ani, actriţa a fost agresată de o dădacă, iar mai târziu, a fost violată de două ori – la vârsta de 12 ani de un bărbat de 25 de ani, şi la vârsta de 16 ani de iubitul ei din acea vreme şi prietenii acestuia.

Pamela Anderson, născută pe 1 iulie 1967, s-a remarcat în calitate de fotomodel şi este vedeta care a pozat de cele mai multe ori pe coperta revistei Playboy. După rolul din serialul ”Baywatch” care i-a adus celebritatea, starleta canadiană a jucat în alte câteva seriale de succes, precum ”Meşterul casei/ Home Improvement” şi ”V.I.P.”.

Vedeta canadiană, în vârstă de 50 de ani, care are doi fii - Brandon Thomas Lee, în vârstă de 21 de ani, şi Dylan Jagger Lee, în vârstă de 19 ani - cu fostul ei soţ Tommy Lee, este o filantroapă dedicată şi o susţinătoare înfocată a organizaţiilor care militează pentru drepturile animalelor.

Pamela Anderson a lansat campania ”Sensual Revolution”, în colaborare cu rabinul Shmuley Boteach, pentru a avertiza societatea actuală în legătură cu pericolele generate de pornografia online, a colaborat cu PETA (People for the Ethical Treament of Animals) la un proiect pentru a stopa fermele de somoni din Canada şi i-a cerut prim-ministrul Theresa May să interzică în Marea Britanie folosirea animalelor sălbatice în companiile de circ.