Mirela Vaida adusă la disperare a răbufnit: „Îmi vine să-mi iau câmpii din cauza bătăii de joc”

Pentru frumoasa prezentatoare mini-vacanța de Sfânta Maria a început cum nu se putea mai rău. Traficul infernal de pe Valea Prahovei i-a stricat deja o parte din concediu prezentatoarei, care și-a exprimat public indignarea pentru modul în care se circulă pe drumurile patriei.

„Venim dinspre Cluj! Puteam avea o vacanta perfecta daca nu ajungeam in Predeal, unde stam blocati de o ora! Kilometri intregi de coloane de masini, copii mici inchirciti in scaunele auto, obositi si transpirati de atata plans si foame, nervi intinsi la maximum! Cam asa incepe o vacanta la romani.. Aud ca vom sta bara la bara pana in Comarnic.. Nu e nimic.. Pana la urma, avem vacanta pana de Sf Maria! De ce sa nu ne-o petrecem in masina? Of, Romanie, imi esti tare draga, dar imi vine sa-mi iau campii cand vad cata bataie de joc induri si tu, si noi...”, a scris vedeta pe pagina sa de socializare, mesajul fiind însoțit și de o fotografie edificatoare.