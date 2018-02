Nicole Kidman, "îndrăgostită" de un român! Actrița a întrebat, când a venit să filmeze în România: ”Dar voi aveți asfalt aici?”

Sebastian Stan a fost apreciat de Nicole Kidman după ce au colaborat la o producţie, actriţa publicând un mesaj pe internet în care spune că i-a plăcut să lucreze cu actorul de origine română.

Nicole Kidman a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare alături de Sebastian Stan. Actriţa a însoţit imaginea cu un mesaj prin care se declară încântată de colaborarea cu Sebastian Stan la producţia „The Destroyer".

„Ne va fi dor tuturor de tine. Mi-a plăcut să lucrăm împreună. Rămas bun!”, a scris ea.

„Mulţumesc, Nicole Kidman! Mă simt binecuvântat că am avut şansa să lucrez cu tine. A fost o experienţă pe care nu o voi uita”, i-a răspuns Sebastian Stan actriţei.

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, în Constanţa. S-a mutat la Viena împreună cu mama sa, când avea opt ani, iar la 10 ani a jucat primul rol în film, în „71 fragments of a Chronology of Chance” regizat de celebrul austriac Michael Haneke. Doi ani mai târziu, familia a plecat peste Ocean şi s-a stabilit în Rockland County, New York. Sebastian a absolvit Universitatea Rutgers din New Jersey şi a studiat la Globe Theater din Londra timp de un an.

Nicole a venit în România pentru un film. A întrebat, mirată: ”Dar voi aveți asfalt aici?”

În 2003, actrița a jucat în "Cold Mountain", film turnat în România, lângă satul Potigrafu, aproape de București, apoi într-o localitate de munte, la Zărnești, nu departe de Poiana Brașov.

Unul dintre bărbații pe care Kidman i-a întâlnit în România a fost actorul Ion Dischiseanu, cel care s-a arătat produnf dezamăgit de conversația avută cu Nicole. Motivul l-a explicat chiar el într-o declarație făcută, la momentul respectiv, pentru Ziarul Ring.